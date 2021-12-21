В США впервые одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США впервые одобрило инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на данные британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что производителем препарата является компания ViiV Healthcare, контрольный пакет акций которой принадлежит GSK. Пациенты с ВИЧ должны получать инъекции Apretudе шесть раз в год, в то время как текущий режим предконтактной профилактики (PREP) предусматривает ежедневный прием таблеток.

Директор отдела противовирусных препаратов Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Дебра Бирнкрант сообщила FT, что Apretudе будет играть весомую роль в борьбе с инфекцией в США, препарат поможет лицам с высоким риском и определенным группам, где не могут каждый день принимать препарат.

По данным GSK, розничная цена Apretudе составит $3,7 тыс. за инъекцию. Компания в следующем году рассчитывает подать заявку на регистрацию препарата в Великобритании и Европейском союзе.