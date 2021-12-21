Украина создаст зону свободной торговли с Турцией

Власти Украины намерены создать зону свободной торговли с Турцией в следующем году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во вторник на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем оформить зону свободной торговли с Турцией уже в 2022 году во время визита [турецкого] президента Тайипа Эрдогана", - сказал он.

Об ускорении работы по соглашению о зоне свободной торговли президенты двух стран договорились в сентябре в ходе встречи в США на полях 76-й Генассамблеи ООН.

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года. После вступления в силу соглашение о ЗСТ, по его словам, "значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей".