https://news.day.az/world/1418322.html Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса
Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса
РФ произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения", - сказал он.
По словам министра, в 2021 году производство в фарминдустрии увеличилось примерно на 20%.
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