Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса

РФ произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения", - сказал он.

По словам министра, в 2021 году производство в фарминдустрии увеличилось примерно на 20%.