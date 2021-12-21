Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса
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РФ произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения", - сказал он.

По словам министра, в 2021 году производство в фарминдустрии увеличилось примерно на 20%.