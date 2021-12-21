В России загорелся гипермаркет, более ста человек эвакуированы

В Томске из горящего гипермаркета "Лента" эвакуировались более 110 человек, сообщает niatomsk.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Томской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. Идет поиск очага пожара. По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек",- говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пожар начался днем 21 декабря в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых, 13. На момент прибытия спасателей из-под под крыши здания шел дым. В районе ощущается резкий запах дыма, на улице, где произошло возгорание, образовалась автомобильная пробка.