https://news.day.az/world/1418337.html Движение судов через пролив Босфор приостановлено
Движение судов через пролив Босфор приостановлено
Служба береговой охраны Турции сообщила во вторник, что движение судов через пролив Босфор временно приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки танкера", - отметили в ведомстве.
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