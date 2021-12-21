Движение судов через пролив Босфор приостановлено

Служба береговой охраны Турции сообщила во вторник, что движение судов через пролив Босфор временно приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки танкера", - отметили в ведомстве.