В Швеции предлагают вживить микрочип с ковид-паспортом

В Швеции уже около шести тысяч человек вживили себе под кожу микрочипы.

Сегодня раработчики предлагают новшество - имплант с сертификатом о вакцинации. И уверяют, что технологи безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. Микрочип может хранить и другие важные документы, а также заменить устройства в связи, например кредитную карту

"Таким образом вся нужная информация всегда доступна в любой ситуация, например, я если приду в кинотеатр или торговый центр, мой прививочный статус можно проверить даже если я не взял с собой телефон", - говорит Ханнес Шоблад, "биохакер" и управляющий директор компании DSruptive Subdermals, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Швеции сертификаты вакцинации от коронавируса рекомендованы на массовых мероприятиях с участием более 100 человек.

Стоимость микрочипа, который можно использовать на протяжении десятилетий, составляет несколько сотен евро. Энтузиасты говорят, что переносные гаджеты, следящие за здоровьем, стоят дороже и служат всего около четырех лет.