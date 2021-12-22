В ходе торгов на бирже NASDAQ акции производителей электрокаров рухнули. К примеру, ценные бумаги Lordstown Motors упали на 8,1 процента, котировки Nikola Motor ушли вниз на 7,3 процента, а Faraday Future - на 9,45 процента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Rivian Automotive, которая только в прошлом месяце вышла на IPO, опустилась до нового минимума - 88,4 доллара за акцию. Свои позиции частично потеряли и гиганты рынка - Tesla и General Motors - хотя на них льготы распространять не планировалось.

Как сообщает CNBC, котировки производителей электрокаров потеряли рост на фоне провала плана президента Джо Байдена Build Back Better, который предусматривает значительные стимулы для растущего сектора. Это могло бы стать решающим для стимулирования потребительского спроса на электромобили в США, ведь они стоят гораздо больше, чем аналоги на двигателях внутреннего сгорания. Белый дом планировал ввести стимулы в 12,5 тысячи долларов на автомобиль, но этот план резко раскритиковали в сенате.

Американские власти хотят, чтобы к 2030 году на долю электрокаров и гибридов в продаже машин приходилось 50 процентов.