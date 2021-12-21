Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась на исторически высоком уровне

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник сумела закрепиться на исторически высокой для себя отметке выше $2100 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершил торги на уровне $2107 за тыс. куб. м, или €180,34 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, общий рост цен газа в Европе за день составил порядка 23%.