https://news.day.az/world/1418491.html Япония предоставила Ирану 3 млн. доз вакцины от коронавируса
Япония предоставила Ирану 3 млн. доз вакцины от коронавируса
Посол Японии в Иране Айкава Казутши сообщил, что правительство Японии предоставило Ирану около 3 млн. доз новой вакцины, часть из которых была передана афганским беженцам, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.
"Борьба с коронавирусом еще не окончена и продолжается, и правительство Японии пытается сотрудничать с Ираном в борьбе с коронавирусом", - сказал Айкава Казутши.
Во время трехдневного визита в Хорасан Разави посол Японии встретился с группой официальных лиц из провинции и обсудил вопросы расширения сотрудничества.
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