В Израиле зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма

Первая смерть от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирована в Израиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телерадиокорпорация "КАН".

Как сообщает "КАН", 75-летний мужчина скончался вчера, он сделал только две дозы вакцины и со второй прошло более полугода.

В 18.00 по местному времени (20.00 ) началось заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что началась пятая волна коронавируса, в ближайшее время будут обнародованы директивы.