https://news.day.az/world/1418492.html В Израиле зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма
В Израиле зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма
Первая смерть от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирована в Израиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телерадиокорпорация "КАН".
Как сообщает "КАН", 75-летний мужчина скончался вчера, он сделал только две дозы вакцины и со второй прошло более полугода.
В 18.00 по местному времени (20.00 ) началось заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.
Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что началась пятая волна коронавируса, в ближайшее время будут обнародованы директивы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре