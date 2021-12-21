https://news.day.az/world/1418493.html Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса - ВИДЕО
Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса - ВИДЕО
Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса: в Аргентине в течении двух дней проходят акции, посвященные памяти жертв кровавых беспорядков, произошедших на пике экономического кризиса в декабре 2001 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в столкновениях с полицией погибли 39 человек.
В Аргентине в тот период был объявлен крупнейший в истории дефолт, так как государственный долг вырос до 132 миллиардов долларов. Президент Фернандо де ла Руа ушел в отставку 21 декабря.
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