Десятки людей стали жертвами авиаударов по рынку в Эфиопии

По меньшей мере 28 человек погибли и более 70 были ранены в результате авиаударов на юге Тыграя, эфиопской автономии на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, нападению подвергся рынок в городе Аламата, по данным телеканала Тыграй ТВ, подконтрольного повстанческому движению.

Как утверждает Управление внешних связей региона, правительство Эфиопии провело шесть раундов бомбардировок с использованием реактивных самолетов и беспилотников.

При этом данные о количестве жертв разнятся - от 28 до 38.

"Беспилотники атаковали рынок и убили более 38 человек, более 80 человек были ранены. Это люди, которые покупали и продавали товары на рынке", - заявил Экубай Гебремедхин, начальник службы безопасности города Аламата.

Накануне повстанцы Тыграя заявили, что отступают из соседних регионов Амхара и Афар - этого требовало эфиопское правительство в качестве предварительного условия для переговоров.

Ожесточенный конфликт между правительственными войсками и повстанцами Тыграя продолжается более года.

За это время погибли тысячи мирных жителей, более двух миллионов человек стали перемещенными лицами, около 400 тысяч живут в условиях голода.