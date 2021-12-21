Газпром обязал Армению выплачивать компенсацию

- десятки миллионов в год

Армения будет выплачивать Газпрому 32 миллиона долларов ежегодно в качестве компенсации за сохранение цены на газ на уровне сохранить $165 за 1000 куб.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно сообщению, условием сохранения указанной цены на газ для Армении, является выполнение ЗАО "Газпром Армения" обязательств, взятых по пятому энергоблоку ТЭЦ "Раздан".

Соглашение по нему было подписано между правительствами Армении и РФ в 2006 году, а сам блок работает со 2 декабря 2013 года.

По соглашению, армянская сторона обязалась вернуть инвестиции "Газпрома" в пятый энергоблок, а также внутреннюю норму доходности. Однако это не только не было выполнено, но и выросли кредитные обязательства, привлеченные для реконструкции станции.

В результате переговоров, стороны договорились об обеспечении в течение 10 лет, начиная с 01.02.2022 г., нормальной работы станции "Раздан-5".

Это будет достигнуто путем предоставления правительством финансовой помощи "Газпром Армении" в размере 31,79 млн долларов ежегодно.