В Тебризе обрушилось 5-этажное здание, много раненых

В результате обрушения пятиэтажного здания в городе Тебриз иранской провинции Восточный Азербайджан пострадали 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Багир Хунарбар.

По его словам, состояние одного из пострадавших тяжелое.

Хунарбар добавил, что причиной происшествия стал взрыв сварочного баллона на первом этаже.

"Находящимся вблизи зданиям был нанесен серьезный ущерб. Жителей зданий эвакуировали из-за опасности обрушения", - сказал он.