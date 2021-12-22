Премьер-министр Судана намерен в ближайшие часы уйти в отставку

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил ряду политиков о своем намерении в ближайшие несколько часов сложить с себя полномочия. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, собеседники Хамдука убеждали его не покидать пост, но он не изменил своего решения.

В ночь на 25 октября в разгар политического кризиса в Судане, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Хамдуком.