Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска

Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов, и рассчитывает, что он вступит в силу после 15 января.

Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - "настроены быстро рассмотреть" данный текст, который "в понедельник (27 декабря) будет представлен на заседании Совета министров". "Мы можем рассчитывать на успешное выполнение нашей цели по принятию вакцинного пропуска в первой половине января", - заключил Атталь.

Предполагалось, что законопроект будет обсуждаться в правительстве страны и его представят на заседании Совета министров только 5 января. В Национальном собрании же дебаты планировались лишь на 10 января.