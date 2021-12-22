Польские шахтеры начали забастовку

Глава профсоюза горняков "Солидарность" Богуслав Хутек заявил, что шахтеры крупнейшей в стране Польской горнодобывающей группе (PGG) начали акцию протеста, блокируя поставки угля на электростанции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это предупредительный сигнал для правительства о том, что на предстоящей 28 декабря встрече мы ждем конкретных предложений не только в области финансов, но и того, как фирма будет выживать и функционировать в будущем году", - сказал Хутек.

Он добавил, что горняки начнут полную блокаду 4 января, если PGG и правительство не согласятся с требованиями рабочих.

Отмечается, что шахтеры требуют от PGG выплаты компенсаций за переработку в период с сентября до декабря текущего года, а также повышения средней зарплаты в компании до 8 200 злотых (более 2 тыс. долларов). В настоящий момент средняя зарплата составляет 7 829 злотых (около 1 950 долларов).

В PGG подтвердили факт протестов на некоторых шахтах, добавив, что компания не может поднять зарплаты, так как рассчитывает на запуск в ближайшее время правительственной программы поддержки горнодобывающей промышленности.