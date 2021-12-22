https://news.day.az/world/1418537.html В метро Тегерана столкнулись поезда - есть раненые
В метро Тегерана столкнулись поезда - есть раненые
Сегодня утром в столице Ирана Тегеране произошла авария в метро.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, скоростной поезд метро, двигавшийся от станции Карадж-Гольшехр до станции Садыгие, столкнулся с другим поездом на станции Читгар.
По словам представителя Организации скорой помощи Ирана Муджтабы Халеди, в результате аварии пострадали 10 человек, один из которых находится в критическом состоянии.
"На место происшествия вызвали скорую помощь. Пока о смертельных случаях не сообщалось", - сказал он.
Ведется расследование.
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