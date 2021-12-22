В метро Тегерана столкнулись поезда

Сегодня утром в столице Ирана Тегеране произошла авария в метро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, скоростной поезд метро, двигавшийся от станции Карадж-Гольшехр до станции Садыгие, столкнулся с другим поездом на станции Читгар.

По словам представителя Организации скорой помощи Ирана Муджтабы Халеди, в результате аварии пострадали 10 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

"На место происшествия вызвали скорую помощь. Пока о смертельных случаях не сообщалось", - сказал он.

Ведется расследование.