Мексика разработала программу по бесплатной передаче вакцин от коронавируса другим странам

Правительство Мексики разработало программу по безвозмездной передаче вакцин от коронавируса другим странам, в которых отмечается нехватка таких препаратов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы разработали план солидарности, который находит отражение особенно в последнее время, когда появились сообщения о нехватке вакцин в бедных странах", - передает слова президента телеканал teleSUR. Он отметил, что его страна "продолжит поддерживать [страны] в Латинской Америке и Карибском бассейне", безвозмездно предоставляя им препараты от коронавируса.

Лопес Обрадор напомнил, что 16 декабря Мексика бесплатно предоставила Эквадору 1 млн доз препарата от коронавируса. По его словам, соответствующее предложение направлялось также Перу, но в этой стране уже имеется достаточно материала для иммунизации населения. "Мы собираемся поддержать Венесуэлу и другие страны, [предоставляя им партии] вакцин", - отметил президент.

Ранее сообщалось о совместном проекте с Аргентиной по выпуску вакцины компании AstraZeneca, ее планируется производить в Аргентине, а расфасовывать в Мексике. Часть препарата будет направляться в те латиноамериканские страны, где ощущается нехватка материала для проведения иммунизации населения.