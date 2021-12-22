В Индии ожидается волна заражения омикрон-штаммом

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии призвало правительства штатов и союзных территорий страны быть готовыми к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом говорится в письме, которое направил в среду руководству регионов замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании текущих данных вариант "омикрон" по меньшей мере в три раза более заразен, чем вариант "дельта". Опасность варианта "дельта" также остается, поскольку этот штамм все еще присутствует в различных частях страны. Следовательно, это совместный риск, стоящий перед штатами", - говорится в письме, выдержки из которого процитировал телеканал NDTV.

В письме также указывается, что властям на местах предлагается создать оперативные штабы по борьбе с новой волной заболеваемости и принять ряд превентивных мер. В частности, они могут использовать введение комендантского часа в темное время суток, проводить ПЦР-тестирование "от двери к двери", запрещать собрания и массовые акции, тщательно отслеживать контакты заболевших и строго следить за соблюдением карантина.

Строгие меры предлагается вводить в случае если зафиксирован рост заболеваемости на 10% и выше в течение недели или если в отделениях интенсивной терапии заполнено более 40% коек. При этом штаты и союзные территории имеют право принимать меры сдерживания и ограничения и до достижения этих значений, указывает Минздрав. Власти также будут предпринимать дальнейшие усилия для ускоренного достижения 100% охвата взрослого населения вакцинацией, поскольку "вакцины являются наиболее эффективным средством борьбы с вирусом", указываем Минздрав Индии.

Во вторник Минздрав Индии сообщил, что количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в стране достигло 200 человек - в среду это число уже составило 213. Местные эксперты прогнозируют возможность резкого роста распространения омикрон-штамма в Индии в январе-феврале следующего года.