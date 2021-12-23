Земле предрекли хаос без глобального лидерства США

Штаты играют организующую роль во взаимодействии с другими странами. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, глобальное лидерство Штатов исключительно важно, поскольку мир "сам себя не организует". Блинкен убежден, что без США планета погрузится в хаос, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь считает, что если Штаты не ведут мир за собой, то их место либо пытается занять кто-то другой с отличающимися от США ценностями, либо никто не пытается это делать вообще и тогда "получается хаос".

Блинкен убежден, что во всем мире счастливы из-за того, что существует такая страна, как США. А заодно и радуются тому, что США - мировой лидер.

Ранее сообщалось, что США занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием и намерены жестко отвечать на шаги Москвы, которые, по мнению Вашингтона, являются агрессивными. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь напомнил о словах президента США Джо Байдена, сказанных во время первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Тогда Байден заявил, что намерен добиться более предсказуемых и стабильных отношений с Россией.