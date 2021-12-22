В Москве зверски избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Соловьев отдыхал вместе со своей гражданской женой Анной Сидоровой. К девушке и ее подругам, со слов менеджера спортсмена, пристали трое парней. Фигурист заступился за дам и был избит. Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

У фигуриста диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние.

Медики намерены придерживаться консервативной терапии. Операция Соловьеву не потребуется, через 7-10 дней его, по всей видимости, выпишут из больницы.

Стоит отметить, что вообще субарахноидальное кровоизлияние является крайне жизнеугрожающей патологией. По сути, это своеобразная версия геморрагического инсульта, когда кровоизлияние происходит не непосредственно в вещество головного мозга, а в пространство, заполненное ликвором.

Керлингистка Анна Сидорова и гражданская жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева рассказала о конфликте, который привел к жестокому избиению спортсмена.

В ночь на 21 декабря пара отдыхала с друзьями в караоке-баре в центре Москвы. На улице у входа одна из подруг Анны спросила у стоящих рядом молодых людей зажигалку. В ответ последовала грубость.

"Дима сделал замечание, что не нужно так обращаться с женщинами. Он попросил не разговаривать с девушками в таком тоне. Один из них бросился на Диму. Он упал назад, ударился головой, спиной перед заведением. Мы стали их разнимать, и получилось так, что их трое человек, мы три девочки. Девочками разводили их по сторонам, пытались их успокоить", - говорит Анна.

Керленгистка отметила, что один из парней стал успокаивать друзей. Он проявил уважение к Соловьеву, отметив его спортивные заслуги, и попросил приятелей прекратить конфликт с олимпийским чемпионом. Но это только вывело их из себя.

"И те взбесились, возможно, из-за этой фразы. Может, они взбесились еще больше. В этот момент, пока они так разговаривали еще, девочки меня оттаскивали, потому что было непонятно - и нам могло прилететь. У меня, естественно, играло: я не могу его оставить одного, потому что я понимала: он один, а их трое", - пояснила Анна.

Как сообщили в столичной полиции, по горячим следам были задержаны двое молодых людей. По информации РЕН ТВ, это 18-летние юноши. Они были доставлены в отдел сразу после драки.

Сначала против задержанных составили административные протоколы. Однако затем в их действиях нашли состав преступления, полиция возбудила уголовное дело.