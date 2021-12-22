Джо Байден призвал Америку не бояться праздников

Соблюдать меры предосторожности и не паниковать - так можно резюмировать долгожданное обращение к нации президента США Джо Байдена. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, американский лидер признал, что новый штамм омикрон стал доминирующим в стране, он легче уходит от защитного эффекта вакцин и выявлен даже у некоторых привитых сотрудников Белого Дома. Одновременно президент призвал нацию не отказываться от встреч с близкими в грядущие праздники.

"Если вас привили, если вы соблюдаете меры предосторожности, которые всем нам хорошо известны, то вы не должны волноваться по поводу ваших рождественских планов, - заявил Байден. - Итак, позвольте мне подвести итог: мы все должны помнить об омикроне, но не паниковать! Если вы полностью вакцинированы, если к тому же сделали бустерную прививку, то вы хорошо защищены. Если нет, то вы рискуете очень тяжело заболеть ковидом, вы можете попасть в больницу и даже умереть".

США делают ставку на масштабное тестирование, Белый Дом закупает полмиллиарда домашних тестов, которые с января американцы смогут получать бесплатно. Недавно появившийся штамм омикрон сегодня стал в США доминирующим, им заражены 73% всех заболевших.