https://news.day.az/world/1418650.html Стрельба в Канаде, погиб ребенок
Стрельба в Канаде, погиб ребенок
В канадском городе Дартмут в провинции Новая Шотландия в результате уличной стрельбы погиб маленький ребенок. Он умер от полученных травм в больнице, сообщает CBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В полицию о стрельбе на одной из городских улиц сообщили около четырех часов вечера.
Возраст ребенка и его другие персональные данные не раскрываются.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. На данный момент никто не задержан. Другие подробности инцидента неизвестны.
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