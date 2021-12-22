В канадском городе Дартмут в провинции Новая Шотландия в результате уличной стрельбы погиб маленький ребенок. Он умер от полученных травм в больнице, сообщает CBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В полицию о стрельбе на одной из городских улиц сообщили около четырех часов вечера.

Возраст ребенка и его другие персональные данные не раскрываются.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. На данный момент никто не задержан. Другие подробности инцидента неизвестны.