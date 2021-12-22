В США похищены миллиарды из программ помощи пострадавшим от пандемии

США оказались не просто в глубокой вирусной яме, где прирост зараженных коронавирусом исчисляется сотнями тысяч, но еще и в центре самого коррупционного циничного скандала. В разгар пандемии из фондов помощи пострадавшим от коронавируса украли 100 миллиардов долларов. Все детали изнали журналисты РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Колоссальная сумма в 100 миллиардов долларов бесследно исчезла из фондов помощи пострадавшим от пандемии. И выяснилось это прямо в канун Рождества. По данным Associated Press, в основном это результат махинаций с пособиями по безработице.

"Оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. Сумма составляет 3% от 3 с половиной триллионов долларов, выделенных на помощь из-за пандемии", - рассказал координатор по борьбе с мошенничеством Рой Дотсон.

Еще 87 миллиардов могли быть выплачены незаконно. В секретной службе не исключают, что деньги просто не дошли до американцев, а осели в карманах чиновников.

"Американские политики очень часто щедры на обещания раздать всем какие-нибудь свободные деньги. Но не всегда они по-настоящему в этом честны и не всегда умеют эти деньги считать. Ради них проталкиваются программы государственной поддержки, стоящие колоссальных денег - все лишь для того, чтобы купить голоса этих людей", - прокомментировал политолог Скот Беннетт.

Детали расследования появились как раз в то время, когда жителей США выкашивает, пожалуй, самая непредсказуемая мутация коронавируса.

Новый штамм "Омикрон", оказался гораздо заразнее своего предшественника и уже успел расколоть Соединенные Штаты надвое. Пока одни американцы отменяют планы на рождественские каникулы, другие даже не вспоминают об элементарных мерах защиты - таких, как маски или дистанция. Только за минувшие сутки новых случаев инфицирования - более 250 тысяч. Штат Техас, где "омикрон" убил первого пациента, уже ушел в красную зону. А в Нью-Йорке, Нью-Джерси и на Среднем западе именно на "омикрон" приходится 90 процентов случаев заражения.

"Количество зараженных удваивается за два-три дня. Если в начале на "омикрон"-штамм приходились лишь несколько процентов, то сейчас уже 73 процента. Скорость его распространения просто беспрецедентна", - отметил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

В больницах катастрофически не хватает персонала, в клиниках Мичигана вообще нет мест для новых пациентов. В пунктах тестирования огромные очереди, принимают не всех.

О каких-то конкретных действиях по борьбе с пандемией американцы рассчитывали услышать от своего президента. Но Джо Байден лишь в очередной раз призвал всех вакцинироваться. А еще в столь непростой ситуации умудрился шутить.

"Омикрон" распространяется быстрее, чем мы могли вообразить. Если бы всего 4 недели назад я вам сказал, что он будет ежедневно распространяться на 50%, 100%, 200%, 500%, то, думаю, вы ответили бы: "Байден, что ты пьешь?"" - сказал он.

Единственное, что президент предложил - направить тысячу военных в клиники и выделить полмиллиарда экспресс-наборов для тестов в домашних условиях.