Извержение вулкана на французском острове Реюньон

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в среду на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане. Об этом сообщила на своем сайте местная вулканологическая обсерватория, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, специалисты зафиксировали сейсмическую активность на южном склоне вулкана в 01:15 по местному времени, а затем толчки, которые могут сигнализировать о приближении магмы к поверхности. "Никаких визуальных подтверждений начала извержения на веб-камерах комплекса пока не получено из-за плохих погодных условий. <...> Однако наличие сейсмической активности указывает на выделение горячих и раскаленных газов на поверхность и возможность выброса лавы в краткосрочной перспективе", - говорится в коммюнике специалистов.

По соображениям безопасности власти острова временно запретили доступ к кальдере Анкло-Фуке и смотровой площадке Па-де-Белькомб, а также посадку летательных аппаратов вблизи вулкана.

В апреле 2021 года двое туристов, отправившихся наблюдать за извержением Питон-де-ла-Фурнез, были найдены мертвыми в кратере вулкана.