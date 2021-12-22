Экс-министр культуры Армении обвиняется в отмывании денег

Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по факту незаконной продажи здания АОКС-а в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в результате проведенных в управлении СК по Еревану комплексных мер выяснилось, что член правления ОО "Армянская компания по культурным связям и сотрудничеству с зарубежными странами" Гор Давтян, а также директор учрежденной этим ОО компании "АОКС", экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, бывшая министр культуры Армении Асмик Погосян с целью сокрытия и искажения источника и происхождения имущества по адресу г.Ереван, ул.Абовяна 3, полученного преступным путем и принадлежащего ОО на правах собственности, осуществили формальные сделки по отчуждению.

В результате сделки по отчуждению 100%-ная доля ООО "АОКС" в размере 550 тыс. долларов была перечислена компании, зарегистрированной в оффшоре на Британских Виргинских островах, директором которой являлась жена сына Асмик Погосян - Франческа Кутрупи. Она, в свою очередь, продала 50% от всей доли приятелю Армена Смбатяна - Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна - Аделе Степанян.

Следствие касательно Армена Смбатяна и Гора Давтяна, проходивших в качестве обвиняемых по уголовному делу по статье УК Армении "Легализация доходов, полученных незаконным путем, совершенная в особо крупных размерах", завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру с ходатайством о представлении в суд.

Следствие по Асмик Погосян, проходящей в качестве обвиняемой по тому же делу, продолжается. Она объявлена в розыск, в качестве меры пресечения избран арест.