https://news.day.az/world/1418678.html В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов
В московских аэропортах в среду, 22 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 40 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что по информации на 09:40 по московскому времени, в аэропорту Внуково были задержаны девять вылетов, в Домодедово - еще 15 рейсов, в Шереметьево задержаны десять вылетов, отменены восемь. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.
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