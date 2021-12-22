В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

В московских аэропортах в среду, 22 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 40 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что по информации на 09:40 по московскому времени, в аэропорту Внуково были задержаны девять вылетов, в Домодедово - еще 15 рейсов, в Шереметьево задержаны десять вылетов, отменены восемь. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.