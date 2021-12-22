В США зафиксирована рекордная смертность в истории

2021 год стал самым смертельным в истории США, пишет Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, в этом году уже умерло на 15 000 больше людей, чем в прошлом.

Ожидается, что по итогам года в США будет зафиксировано 3,4 млн смертей.

По словам представителя Центра предотвращения и контроля заболеваний Роберта Андерсона, это делает 2021 год наиболее смертельным за всю историю США.

Главной причиной высокого уровня смертности он назвал COVID-19, который занял третье место по количеству причиненных смертей, после сердечных заболеваний и рака.

Если в 2020 году от COVID скончались 351 тысяча человек, то в этом году эта цифра составляет уже 356 000, а к концу 2021 г. может возрасти до 370 000.

По подсчетам Центра, полностью вакцинировались уже 204 миллиона американцев или около 65% населения.

Также в CDC подсчитали среднюю продолжительность жизни на 2020 год, которая составляла 77 лет.

Всего за время пандемии в США от коронавируса умерли почти 831 тысяча человек.