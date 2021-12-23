Илон Маск заявил о выполнении обещания по продаже акций Tesla

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал достаточно акций компании, чтобы достичь обещанной им цели - реализации 10% своего пакета. Об этом сообщает Reuters в среду, 22 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, накануне Маск реализовал опционы на покупку 2 млн акций и продал порядка 584 тыс. бумаг.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал около 13,5 млн бумаг, тогда как 10% его доли в компании на момент проведения опроса составляло 17 млн акций.

В общей сложности Маск продал акции более чем на $14 млрд с 8 ноября. Но за это же время он реализовал опционы на покупку 16,4 млн акций по цене $6,24 за бумагу - и, таким образом, в действительности число принадлежащих ему акций Tesla увеличилось.

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10%-ной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным", - сказал он в интервью сайту Babylon Bee.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а 10% от нее - почти в $21 млрд.