В Великобритании наблюдали бесцветную радугу

В Великобритании жители графств Норфолк, Саффолк и Эссекс в субботу, 18 декабря, наблюдали редкое природное явление - бесцветную радугу. Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Бесцветные туманные радуги возникают в условиях тумана и определенного угла падения солнечных лучей.

"Низкие облака рассеялись вдоль некоторых участков побережья, позволив солнцу пробиться сквозь них, в то время как туман остался. Это создало идеальные условия для туманных радуг", - сообщил синоптик Дэн Холли.

Природное явление также называют "радуга-призрак" из-за отсутствия цвета.