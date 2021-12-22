Министр Мадагаскара проплыл 12 часов в открытом океане после крушения вертолета

Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле и еще один сотрудник правоохранительных органов оказались единственными выжившими после крушения вертолета в океане. Как сообщает The Guardian, чтобы спастись, им пришлось проплыть более 12 часов в открытом океане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел к северо-востоку от города Махамбо. Причиной вылета был осмотр места кораблекрушения.

Шеф полиции Зафисамбатра Равоави сообщил, что министр использовал одно из сидений вертолета вместо спасательного плота.

"У него всегда была отличная выносливость в спорте, и он поддерживал этот ритм в качестве министра, как 30-летний юноша", - добавил он.

Причина катастрофы, жертвами которой стали не менее 39 человек, остается неизвестной.