Малайзия страдает от сильнейших наводнений

В Малайзии в результате мощных наводнений в шести штатах страны погибли 27 человек. Об этом сообщает Aljazeera, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что наводнения затопили города и заблокировали дороги. Были эвакуированы около 70 тысяч человек.

Всего от наводнения пострадали 210 населенных пунктов в шести штатах. Местные жители на несколько дней оказались заблокированными в своих домах.

Власти Малайзии мобилизовали тысячи спасателей и военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательных операциях. Также в спасательных работах участвуют волонтеры.