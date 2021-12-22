https://news.day.az/world/1418835.html Малайзия страдает от сильнейших наводнений - ФОТО - ВИДЕО
Малайзия страдает от сильнейших наводнений - ФОТО - ВИДЕО
В Малайзии в результате мощных наводнений в шести штатах страны погибли 27 человек. Об этом сообщает Aljazeera, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что наводнения затопили города и заблокировали дороги. Были эвакуированы около 70 тысяч человек.
Всего от наводнения пострадали 210 населенных пунктов в шести штатах. Местные жители на несколько дней оказались заблокированными в своих домах.
Власти Малайзии мобилизовали тысячи спасателей и военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательных операциях. Также в спасательных работах участвуют волонтеры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре