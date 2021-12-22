В России нарядили главную елку страны

Главную новогоднюю ель России, установленную на Соборной площади московского Кремля, украсили по мотивам сказки "Морозко", в тематике зимнего леса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, игрушки изготовлены из специальных облегченных материалов и покрыты специальным перламутровым или блестящим напылением для того, чтобы елка смотрелась нарядной в любую погоду, даже в снегопад. В этом году было принято решение повторить прошлогодний дизайн, так как из-за ковидных ограничений в 2020 году увидеть новогоднюю красавицу смогли не все.

"В этом году московский Кремль открыт, сюда будут приходить люди на праздники во время новогодних каникул и на выставки. Так что все гости смогут полюбоваться елочкой", - добавила она.

Уточняется, что на елке используется 3 тыс. метров светодиодных гирлянд и более 1,4 тыс. игрушек.

Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье 14 декабря. Возраст дерева - 90 лет, она выросла в 1931 году. Высота - порядка 28 метров, а размах ветвей достигает десяти метров.

На Красной площади также открылась новогодняя ярмарка, где можно угоститься пирожками и калачами, морсом и глинтвейном.