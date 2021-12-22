Сертификат о вакцинации спрятали в подкожный чип

Стартап из Швеции Epicenter выпустил чип, на который можно записать сертификат о прохождении вакцинации. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания предложила записывать данные паспортов о вакцинации на чипы размером с рисовое зерно и имплантировать их под кожу. При проверке сертификата о получении вакцины от COVID-19 в общественных местах пользователь может протянуть руку со спрятанным под кожей чипом и продемонстрировать виртуальный документ.

По словам представителей стартапа, чип полностью безопасен для его носителя, не вызывает аллергической реакции и может быть как быстро установлен под кожу, так и удален. "Имплантаты - это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень важно, чтобы сертификат о вакцинации всегда был под рукой", - заметил руководитель Epicenter Ханнес Сьеблад.

В компании также рассказали, что для работы чипа не требуется наличие специального приложения или гаджета, информация считывается во время приближения смартфона контролера или сотрудника конкретного заведения к руке пользователя. Сьеблад рассказал, что с 2015 года похожие чипы используют вместо пропусков около 100 сотрудников стартапа. Стоимость чипа не раскрывается.