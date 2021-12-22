Коронавирус добрался до ближайшего окружения Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингемском дворце со своей дочерью принцессой Анной из-за ее супруга, у которого диагностировали COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет газета, муж Анны, 66-летний вице-адмирал в отставке Тимоти Лоуренс заразился коронавирусом и, скорее всего, изолировался в поместье Гэткомб-Парк, где живет с принцессой.

Ранее 95-летняя королева объявила, что останется на рождество в Букингемском дворце, где ее посетят члены семьи.

Журналисты отмечают, что грядущее рождество станет первым после смерти супруга Елизаветы, принца Филиппа, ушедшего из жизни в апреле в возрасте 99 лет.