В Италии назвали виновника роста цен на газ

Итальянская газета La Stampa назвала главного виновника в росте цен на газ. Издание отмечает, что Еврокомиссия (ЕК) не нашла доказательств вины России в "космическом" росте цен на топливо, а на его подорожание значительно влияет погоня за зеленой энергетикой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание напомнило, что Польша обращалась к ЕК с призывом проверить деятельность "Газпрома" на признаки "манипуляции рынком". В Брюсселе сказали, что собранных данных недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы. Причину роста цен авторы текста видят в другом.

"Брюссель перестал поддерживать загрязняющие среду ископаемые виды топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, "если они перспективны" или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля", - отмечают они.

Однако у стран Европы оказались разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило ЕС.

"Нет ясности, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Решение отложили на более поздний срок. Париж - за ядерную энергетику, Берлин - против", - пишет La Stampa.