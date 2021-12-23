Звезда «Иронии судьбы» сломала позвоночник

Актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает PopCornNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда "Иронии судьбы" рассказала журналистам, что не может встретиться с ними, так как она вообще не в состоянии с кем-либо видеться. Кроме того, у артистки проблемы с голосом.

"Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", - заявила Брыльска.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса борется с раком языка. Изначально артистка отказалась говорить о болезни, однако позднее опровергла новости об обнаруженном у нее онкологическом заболевании. "Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные", - сказала Брыльска, которая в тот момент находилась в Варшаве из-за пандемии коронавируса.

80-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" Она также сыграла в фильмах "Даун Хаус", "Адмиралъ" и "Ирония судьбы. Продолжение".