В многоквартирном доме в Дагестане произошел взрыв

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске, есть пострадавшие. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы города Луиза Ахмедова, передает Day.Az.

"По адресу ул. Кавказкая, 28а [произошел] взрыв газа в квартире, есть пострадавшие. [На место] направлены службы экстремального реагирования", - сказала собеседница агентства.

По словам Ахмедовой, погибших нет. Разрушений также нет. "Дом сегодня газифицировали", - добавили в пресс-службе города.

Позднее Ахмедова уточнила, что в результате инцидента пострадали три человека, среди которых один ребенок.

"Пострадавших увезли в ожоговый центр в Махачкалу", - сказала она, отметив, что все трое получили ожоги лица и кистей третей степени. Их состояние оценивается как стабильное.

Среди пострадавших мужчина 1981 года рождения, женщина 1989 года рождения, а также девочка 2011 года рождения.

По словам Ахмедовой, газ в дом подали лишь 22 декабря, а перед этим провели поквартирный обход.

Как рассказали в ГУ МЧС по Дагестану, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел на третьем этаже девятиэтажного дома. "Разрушений нет, выбиты окна и дверь", - сообщили в пресс-службе.