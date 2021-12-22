США смягчают санкции в отношении Афганистана

Министерство финансов США представило в среду три новые генеральные лицензии, которые предполагают исключения из-под американских санкций, введенных в отношении Афганистана, в целях содействия доставке гуманитарной помощи жителям этой страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в Афганистан. Мы привержены поддержке жителей Афганистана, поэтому Минфин предпринимает эти дополнительные шаги для облегчения [процесса предоставления] помощи", - сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, слова которого приводятся в заявлении ведомства.