В Испании введут обязательное ношение масок на улице

Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране. Об этом сообщила в среду газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, глава правительства Педро Санчес заявил об этом на проходящей в настоящий момент встрече с региональными лидерами. Ожидается, что в четверг пройдет экстренное заседание Совета министров, чтобы одобрить соответствующий указ.

По данным газеты La Vanguardia, премьер также предложил задействовать военных для вакцинации и отслеживания распространения инфекции.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,5 млн случаев заражения, свыше 88,8 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В частности, во вторник в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.