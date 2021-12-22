В США самолет столкнулся с парапланом, есть погибшие

Два человека погибли в результате инцидента с участием одномоторного самолета Cessna 208 и параплана недалеко от города Хьюстон (штат Техас). Об этом в среду со ссылкой на представителя полиции сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, Cessna 208, на борту которого находился один пилот, разбился после столкновения с парапланом, управляемым одним человеком.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование произошедшего.