ВОЗ не исключает, что ковид станет эндемическим заболеванием

Ковид может стать эндемическим заболеванием, однако это не значит, что он станет менее опасным. Об этом заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вирус продолжает распространяться, - отметила она. - Станет ли вирус эндемическим - вероятно. Возможно, будут сезонные вариации. Но это не значит, что он будет менее опасен, это значит, что он будет медленнее распространяться".

"Насколько коронавирус станет менее агрессивным - нам только предстоит узнать, - подчеркнула ван Керкхове. - Переход к концу пандемии будет постепенным. Но сейчас мы находимся в разгаре пандемии. Вирус распространяется в любых условиях, и мы ожидаем, что он будет развиваться". В этих условиях, добавила эксперт, особую важность имеет вакцинация, которая, по крайней мере, сокращает число случаев тяжелого течения заболевания и смертей.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению и может быть более устойчив к вакцинам. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 100 странах.