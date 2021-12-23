В США закончились тесты на коронавирус

В США люди стоят в очередях из-за дефицита тестов на коронавирус, который наблюдается после появления штамма "омикрон". Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в преддверии Рождества американцы традиционно летают в другие города, чтобы встретить праздники с семьей, ажиотаж возник в том числе на фоне приближающихся праздников. Ни в аптеках, ни в онлайн-магазинах тестов практически нет, поэтому люди собираются возле уличных пунктов тестирования.

При этом 21 декабря власти США заявили, что закупят 500 млн бесплатных тестов.