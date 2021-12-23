В США регулятор проверит машины Tesla

Национальное управление дорожной безопасности США начало проверки в отношении автомобилей от американской компании Tesla в связи с подозрениями, что имеющиеся в них функции позволяют водителям играть в компьютерные игры, когда машина находится в движении. Об этом говорится в документах, опубликованных в среду на сайте регулирующего органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данная функция под названием Passenger Play может отвлекать водителя и увеличить риск аварии", - отмечается в материалах. В них уточняется, что указанная проблема, предположительно, имеется с декабря 2020 года. Ранее возможность играть в игры на сенсорном экране на приборной панели была доступна только в то время, когда автомобиль был припаркован.

В управлении отметили, что проверка касается примерно 580 тыс. машин Tesla 2017-2022 модельных годов. Речь идет об автомобилях Model 3, Model S, Model X и Model Y. Специалисты пока не выявили случаев, когда из-за данной проблемы происходили аварии.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.