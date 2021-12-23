https://news.day.az/world/1418951.html У председателя Генассамблеи ООН обнаружили коронавирус
У председателя Генассамблеи ООН обнаружили коронавирус
Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид (представитель Мальдив) сдал в среду положительный тест на наличие коронавируса, у него наблюдаются легкие симптомы.
Об этом говорится в заявлении официального представителя главы ГА ООН Полины Кубияк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, Шахид ранее был вакцинирован, а также получил бустерную дозу прививки.
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