Власти США пошли навстречу студентам

Вашингтонская администрация еще на три месяца продлила действие введенного в связи с пандемией моратория на выплаты по федеральным кредитам на обучение. Это следует из письменного заявления президента США Джо Байдена, распространенного в среду пресс-службой Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил американский лидер, несмотря на восстановление экономики и рост числа рабочих мест, "миллионы взявших студенческие кредиты все еще переживают последствия пандемии и нуждаются в дополнительном времени для возобновления выплат". "Учитывая это, сегодня моя администрация продлевает перерыв в выплате федеральных студенческих займов еще на 90 дней - до 1 мая 2022 года", - заявил Байден.

Мораторий на выплаты по федеральным студенческим займам был введен в прошлом году. В августе Байден продлил его действие до 31 января 2022 года. Как отмечает газета The Hill, Белый дом ранее в этом месяце практически исключил возможность очередного продления моратория, однако "президент столкнулся с растущим давлением" в этом вопросе в связи с резким ростом числа случаев заражения новым коронавирусом в США.