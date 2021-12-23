Талибы создали в Афганистане комиссию по отделению военных аэропортов от гражданских

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" создало специальную комиссию по размежеванию в стране военных аэродромов от гражданских. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили жалобы на то, что многие аэропорты используются как военными самолетами, так и для осуществления коммерческих рейсов. В этой связи мы сформировали специальную комиссию по размежеванию воздушных гаваней", - приводит телеканал слова назначенного радикалами генерального инспектора афганского Минобороны Латифуллы Хакими.

"Нам предстоит непростая задача, поскольку в последнее время многие гражданские аэродромы использовались для военных воздушных судов, никакого разделения между аэропортами, по сути, не было", - подчеркнул представитель радикалов, которому поручено возглавить новую комиссию.

Как уточняет телеканал, до недавнего времени в Афганистане официально функционировали 24 аэропорта, из них три - международные, два (в провинциях Парван и Герат) - использовались только в качестве военных аэродромов.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса при эвакуации граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев, а также из-за произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

В понедельник агентство Reuters проинформировало, что представители Катара и Турции посетят на этой неделе Афганистан, чтобы обсудить с руководством "Талибана" возможность управления кабульской воздушной гаванью на постоянной основе.