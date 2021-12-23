https://news.day.az/world/1418957.html Число жертв в результате взрыва газа в Иране выросло
Число жертв в результате взрыва газа в Иране выросло
По меньшей мере пять человек погибли и еще 15 получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в расположенном на северо-западе страны городе Тебриз.
Об этом сообщает у агентство Клуб молодых журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате инцидента был разрушен пятиэтажный дом, кроме того повреждения получили соседние здания.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре