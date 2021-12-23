Число жертв в результате взрыва газа в Иране выросло

По меньшей мере пять человек погибли и еще 15 получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в расположенном на северо-западе страны городе Тебриз.

Об этом сообщает у агентство Клуб молодых журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате инцидента был разрушен пятиэтажный дом, кроме того повреждения получили соседние здания.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.