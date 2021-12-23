В США одобрили препарат компании Pfizer от COVID-19 для экстренного использования

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для экстренного использования препарат для лечения коронавируса Paxlovid, разработанный компанией Pfizer. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение [препарата] Paxlovid [компании] Pfizer <...> для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей (в возрасте 12 лет и старше весом по меньшей мере 40 кг или 88 фунтов)", - говорится в тексте.

Paxlovid показан пациентам с положительным результатом тестирования на коронавирус, у которых болезнь с большой вероятностью может перейти в тяжелую форму, что повлечет госпитализацию или смерть.

Лекарство отпускается только по рецепту. Лечение препаратом можно начинать после диагностирования коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов болезни. В заявлении регулятора подчеркивается, что Paxlovid нельзя применять более пяти дней подряд.

Среди возможных побочных эффектов применения препарата - нарушение вкуса, диарея, высокое давление и мышечные боли.

Согласно исследованиям, Paxlovid снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов, находящихся в группе риска, на 89% в течение трех дней с момента появления симптомов и на 88% - в течение пяти дней. Среди пациентов, не находящихся в группе риска, вероятность госпитализации при лечении препаратом Paxlovid снижается на 70%.